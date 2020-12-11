الخطيب: لاعبي الأهلي وجمهور النادي يستحقون الفوز بالثلاثية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إن الفوز بالثلاثية يعتبر إنجاز وهو فضل من الله عز وجل علينا.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"الحمد لله على هذا الإنجاز، وأوجه الشكر إلى جمهور النادي الأحمر العظيم فهو الداعم الرئيسي والمحرك الرئيسي للنادي".

وتابع :"رأيت النجمة التاسعة من جمهور النادي الأهلي يوم خسارتنا من صن داونز والمباراة الثانية في مصر، فبعد المباراة مباشرة سواء الحاضرين للقاء أو المتابعين لها من البيوت ومدى الدعم الكبير لهم وفي هذا اللحظة تأكدت بأننا سنتوج باللقب".

وواصل :"أحب أن أوجه الشكر لكل من يعمل تحت مظلة النادي الأهلي، فالنتيجة التي تحققت جاءت بسبب الحب الذي بيننا".

وواصل :"أحيي اللاعبين على ما قدموه، أنا سعيد من أجل الجمهور والأعضاء وأقول للاعبين أنكم تستقحوا هذه البطولات، فمع نهاية مباراة بطولة إفريقيا رأيت مشاعر وضغوطات على اللاعبين وأنا شعرت بذلك".

واختتم :"لاعبي الأهلي وجمهور النادي يستحقون الفوز بالثلاثية وأشكر الجميع على ذلك".

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