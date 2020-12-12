فيديو.. خبير مياه: 1000 فدان مساحة منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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كشف المهندس هاني وديع، خبير نظم التحكم في مياه الري، أسرار أحدث نظم التحكم في ري منطقة النهر الأخضر على مساحة 1000 فدان بالمرحلة الأولى بطول 10 كيلومترات بالعاصمة الإدارية. 

وقال "عزيز" للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن النهر الأخضر يضم مسارح ومطاعم عالمية، وأماكن للأطفال والتنزه وبلغت استثماراته 9 مليارات جنيه، لافتا إلى أن المساحات الخضراء كبيرة جدا، ولذلك تحتاج لاستخدام أحدث نظم التحكم في الري وكثافة المياه. 

وأوضح، أن النظام الجديد للتحكم في مياه الري بالنهر الأخضر، يشمل التحكم في المحابس ضمن منظومة التحكم المركزي لكثافة المياه واتجاهها وأجهزة الحرائق، لافتا إلى أن تكلفة تحول الفدان من الري التقليدى للري الحديث تصل لـ 2500 جنيه، ويمكن تخفيضها إذا صممت شبكة الري منذ تأسيس المزرعة طبقا لأحدث نظم الري الحديث. 

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