فيديو.. الانتهاء من رصد 825 مركزا لتجميع الألبان تمهيدا لتطويرها
السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد غانم إن الدولة انتهت من رصد 825 مركزا لتجميع وتطوير الألبان في جميع محافظات مصر، وتتحمل 50 ألف جنيه عن كل مركز لتطوير إنتاجه، وهي تحتاج لمعادلة سعرية عادلة لتوريد 4 ملايين طن.
وأضاف "غانم" عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن القطاع الريفي في مصر ينتج نحو 4 ملايين طن من الألبان، ولذلك رصدت الدولة 825 مركزا لتطوير عمليات تجميع الألبان، بهدف الوصول لأعلى درجات الجودة العالمية؛ وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.
وأوضح أن المزارع النظامية تنتج ما يقرب من 3 ملايين طن وهي التي تستورد العجول العشار، وهي تسوق منتجاتها وفق منظومة سعرية متفق عليها بالتنسيق مع منظمة الأنبا التي تحدد السعر يوميا، لافتا إلى تكلفة المراكز الجديدة تصل لـ 9 ملايين جنيه.
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