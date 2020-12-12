فيديو.. الانتهاء من رصد 825 مركزا لتجميع الألبان تمهيدا لتطويرها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي محمد غانم إن الدولة انتهت من رصد 825 مركزا لتجميع وتطوير الألبان في جميع محافظات مصر، وتتحمل 50 ألف جنيه عن كل مركز لتطوير إنتاجه، وهي تحتاج لمعادلة سعرية عادلة لتوريد 4 ملايين طن. 

وأضاف "غانم" عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن القطاع الريفي في مصر ينتج نحو 4 ملايين طن من الألبان، ولذلك رصدت الدولة 825 مركزا لتطوير عمليات تجميع الألبان، بهدف الوصول لأعلى درجات الجودة العالمية؛ وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء. 

وأوضح أن المزارع النظامية تنتج ما يقرب من 3 ملايين طن وهي التي تستورد العجول العشار، وهي تسوق منتجاتها وفق منظومة سعرية متفق عليها بالتنسيق مع منظمة الأنبا التي تحدد السعر يوميا، لافتا إلى تكلفة المراكز الجديدة تصل لـ 9 ملايين جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مراكز تجميع الألبان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة مثيرة من أمير مرتضي منصور.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة كبرى في طريقها للأهلي بالشتاء والسومة خارج الحسابات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المحكمة الدستورية النمساوية تلغي قانون يحظر الحجاب في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 10 ساعة

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الزراعة: كل حدود مصر مغطاة بقواعد لمكافحة الجراد

"الزراعة" تكشف حقيقة وجود سوس بمحصول العدس

ممدوح السباعي يكشف جهود الزراعة لحل مشكلة رش المبيدات

"الزراعة": تحصيل 10 جنيهات على كل فدان لهذا السبب

"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)

"الزراعة" تنتهي من حصر 826 مركز لتجميع الألبان بالمحافظات لتطويرها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

06:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر