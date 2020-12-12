فيديو.. الانتهاء من رصد 825 مركزا لتجميع الألبان تمهيدا لتطويرها

قال الإعلامي محمد غانم إن الدولة انتهت من رصد 825 مركزا لتجميع وتطوير الألبان في جميع محافظات مصر، وتتحمل 50 ألف جنيه عن كل مركز لتطوير إنتاجه، وهي تحتاج لمعادلة سعرية عادلة لتوريد 4 ملايين طن.





وأضاف "غانم" عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن القطاع الريفي في مصر ينتج نحو 4 ملايين طن من الألبان، ولذلك رصدت الدولة 825 مركزا لتطوير عمليات تجميع الألبان، بهدف الوصول لأعلى درجات الجودة العالمية؛ وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.



