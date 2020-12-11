معلول يتحدث عن علاقته مع فرجاني ساسي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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أكد علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قوة العلاقة التي تجمعه بمواطنه فرجاني ساسي لاعب الزمالك.

وقال معلول خلال تصريحاته عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي: "علاقتي بفرجاني ساسي لاعب الزمالك علاقة أخوة، وهو من اقرب زملائي في منتخب تونس".

وأضاف: "نداعب بعض دائما أثناء تواجدنا في معسكر منتخب بلادنا بسبب الأهلي والزمالك، وهذا شيء جميل يدل على قوة العلاقة التي تجمعنا".

واختتم:" هذا هو المفترض أن يحدث بين لاعبي القطبين لتحسين الصورة أمام الجماهير ونبذ التعصب، خاصة بعد ماحدث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة".

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