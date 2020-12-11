الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى السودان

قامت الإمارات، اليوم الجمعة، بإرسال طائرة مساعدات تحتوي على 14 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى السودان، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيستفيد من المساعدات أكثر من 14 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار وباء "كوفيد-19".

وقال سفير الإمارات لدى السودان، حمد الجنيبي: "تعد جمهورية السودان الشقيقة من أوائل الدول التي تلقت المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر أبريل الماضي".

ولفت إلى أنه استمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر التسعة الماضية، إلى أن بلغت في مجملها 230 طنا حتى اليوم، منها 130 طنا مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية، وفق ما ذكرت وكالة "وام".