أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، إنه سيتبع سياسة التناوب بين اللاعبين وسط جدول المباريات المتكدس لكنه سيعتمد على لاعبين "استثنائيين" أكثر من غيرهم في ظل رغبته في الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتأهل توتنهام لأدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي ويستعد لخوض 7 مباريات في 21 يوماً منها ست مباريات في الدوري الممتاز بجانب دور الثمانية بكأس الرابطة.



وأبلغ مورينيو الصحافيين: "التفكير في الدوري الأوروبي انتهى لمدة شهرين قادمين لكن الآن تتكدس مباريات الدوري ولأكون صادقاً هي أصعب من مباريات الدوري الأوروبي".



وأضاف: "جودة الفرق أعلى في الدوري الممتاز كما سنواجه ستوك سيتي في دور الثمانية بكأس الرابطة وستوك يلعب بشكل جيد في الدرجة الثانية لذا سنحتاج للتناوب بين اللاعبين بالطبع".



وتابع: "من المستحيل أن يخوض أي لاعب كل المباريات في فترة قصيرة لكن في نفس الوقت يوجد لاعبون مميزون رغم أن التشكيلة جيدة جداً ويجب أن نحاول منحهم دقائق أكثر لأنهم يصنعون الفارق".



ولم يحدد مورينيو أسماء اللاعبين لكن القائد هوغو لوريس ولاعب الوسط بيير-إيميل هويبرغ لعبا كل الدقائق في الدوري حتى الآن ومن بعدهما هاري كين وسون هيونغ-مين وسجل ثنائي الهجوم 18 هدفاً.



ويتصدر توتنهام الجدول برصيد 24 نقطة من 11 مباراة بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول ونقطتين عن تشيلسي.



ويحل توتنهام ضيفاً على كريستال بالاس يوم الأحد وقال مورينيو، الذي نال جائزة مدرب شهر نوفمبر (تشرين الثاني) في الدوري، إنه يدرك التهديدات التي يشكلها فريق المدرب روي هودجسون رغم قلة الوقت المتاح لوضع خطة.



وواصل مورينيو: "من أبرز عناصر الفريق (ويلفريد) زاها ويحظى بنفس اللاعبين والطاقم في المواسم السابقة، يدافع بالعديد من أصحاب الخبرة ويتمتع بكفاءة في الهجوم وبتنظيم ويجيد الهجمات المرتدة وتنفيذ الضربات الثابتة ويمكنه التهديد من مواقف مختلفة".