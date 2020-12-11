تباطؤ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

اوضحت تقارير تباطؤ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع تراجع تكاليف الغذاء واستمرار الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد 19 المسبب لمرض كورونا.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنحو 0.1 بالمائة خلال نوفمبر الماضي بالقراءة المعدلة موسميًا، مقارنة مع زيادة قدرها 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في أكبر اقتصاد حول العالم سوف ترتفع بنحو 0.1 بالمائة.









وارتفعت تكاليف الغذاء بنحو 1.3 بالمائة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.1 بالمائة .





أما أسعار المنتجين بعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة والتجارة، فقد ارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة 0.2 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.





وعلى أساس سنوي، فإن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنحو 0.8 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 1.5 بالمائة في الشهر نفسه من العام الماضي.





وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 91.03 .



