إبراهيم عيسى: صحافة أمريكا ستتربص بمصر وستحاول إعادة الإخوان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، وسياسة مهمة فى العالم، ويمكن ببساطة تكون فيصل فى إدارة علاقتنا ببقية العالم، والكراهية تجاهها لا تصلح، فعلينا أن ننضبط، وأن تكون علاقتنا مع كل دول العالم بها "ندية"، وقائمة على المصالح، وليس بالكراهية.

وتابع "عيسى" خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على "القاهرة والناس"، أن المجتمع الأمريكي منقسم على نفسه، وهذا ظهر في الانتخابات الأمريكية، فترامب نفسه الذي خسر في الانتخابات، يستنكر ها ويشبه ما يحدث مع العالم الثالث.

وأضاف، أن الصحافة الأمريكية ستترصد لمصر بعد فوز بايدن، والضغط سيكون من أجل إعادة إدماج الإسلاميين فى الحياة السياسية في مصر، وعلينا أن نتنبه، ولا يمكن التنازل، فالإخوان سيحاولون استغلال الفرصة للتسلل إلى المؤسسات، والخطر سيكون علينا جميعا.

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بوابة الفجر الفجر إبراهيم عيسى

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