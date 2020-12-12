إبراهيم عيسى: صحافة أمريكا ستتربص بمصر وستحاول إعادة الإخوان

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، وسياسة مهمة فى العالم، ويمكن ببساطة تكون فيصل فى إدارة علاقتنا ببقية العالم، والكراهية تجاهها لا تصلح، فعلينا أن ننضبط، وأن تكون علاقتنا مع كل دول العالم بها "ندية"، وقائمة على المصالح، وليس بالكراهية.





وتابع "عيسى" خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على "القاهرة والناس"، أن المجتمع الأمريكي منقسم على نفسه، وهذا ظهر في الانتخابات الأمريكية، فترامب نفسه الذي خسر في الانتخابات، يستنكر ها ويشبه ما يحدث مع العالم الثالث.



