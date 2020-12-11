حكام الأقصر يجتازون اختبارات الكوبر بالمنيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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اجتاز حكام منطقة الأقصر لكرة القدم إختبارات الكوبر، والخاصة لحكام الدرجة الثانية، والتي اقيمت مساء اليوم الجمعة بمحافظة المنيا باستاد الجامعة بالمحافظة، والتي استمرت ليوم واحد.

وحضر من محافظة الأقصر 11 حكما، إجتاز 8 حكام الإختبارات وهم محمود بكري النجار، محمد محمد صلاح، أدهم عز الدين رمضان، أحمد بغدادي عرفات، محمد عبده عادلي، ضياء أحمد محمد، محمود صالح، وأحمد حمدالله".

وحضر بالإختباراة حكام الصعيد من محافظات بني سويف وحتى محافظة أسوان.

واقيمت الإختبارات برئاسة وإشراف وجيه أحمد، وعزب حجاج، مدير إدارة الحكام، وصالح عبدالحميد، معد اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية.

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