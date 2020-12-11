إصابة شادي رضوان بفيروس كورونا









تعرض شادي رضوان لاعب الأهلي والمعار إلى نجم البنك الأهلي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث سيغيب بذلك عن مواجهة فريقه أمام ادي دجلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ62.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر مقرب من اللاعب إصابة بفيروس كورونا، ولذالك سيغيب اللاعب عن مباراة فريقه أمام وادي دجلة، غداً السبت، في الجولة الأولى من بطولة الدوري.





وكان شادي رضوان قد انتقل إلى صفوف البنك الأهلي قادمًا من القلعة الحمراء لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بناءً على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لكسب المزيد من الخبرات.





ودعم البنك الأهلي صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود، وعاصم صلاح ظهير أيسر طلائع الجيش، ومحمد دبش لاعب مصر للمقاصة، ومحمد كوفي مدافع سموحة، وأحمد ياسين مدافع مصر للمقاصة، وموسى دياورا لاعب الإنتاج الحربي.





كما تعاقد مع أسامة إبراهيم ومحمد مجدي لاعبي الإسماعيلي، وبهاء مجدي وأحمد ياسر لاعبي المصري، ومحمد فخري لاعب الأهلي، واليوناني بوزاس فاسيليوس لاعب وادي دجلة، ومعروف يوسف لاعب الزمالك، ومحمود الزنفلي حارس الاتحاد السكندري.







