المفتي: التحرش والتنمر أمراض جديدة ضربت الشعب المصري.. فيديو

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قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التحرش والتنمر والعنف الأسري والشائعات والتي ساعد الفضاء الإلكتروني على انتشارها، كلها أمراض طفت على الساحة وكلها جديدة على الشعب المصري.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه مؤخرا طفت على مجتمعنا ظاهرة جديدة وهي التنمر، وكانت موجودة من قبل، لكنها مورست مؤخرا بشكل سلبي للغاية، وتمثل اختراقًا للقيم الإنسانية.



وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن التنمر هو إيذاء من إنسان لآخر نفسيًا وبدنيًا في اللفظ والفعل، ويسبب خللًا في المنظومة القيمية، ويحتاج للوقوف معه طويلًا.

