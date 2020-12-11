معلول: الشناوي سبب رئيسي في تتويج الأهلي بالثلاثية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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أشاد علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحارس مرمى المارد الأحمر محمد الشناوي.

وقال معلول خلال تصريحاته عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة سي بي سي :" كنت واثق في الفوز ببطولة كأس مصر عندما انتهت المباراة مع الجيش بالتعادل واتجهنا لركلات الترجيح بسبب وجود محمد الشناوي".

وأضاف:" الشناوي أحد أهم أسباب الفوز بالبطولات الثلاث وهو الأفضل في القارة، نظرا لما قدّمه من أداء رائع هذا الموسم على المستويين المحلي والقاري".

وتابع: "الشناوي هو أحد أهم اصدقائي المقربين، ودخلت بيته ويستحق شارة القيادة في الأهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل في أولى جولات بطولة الدوري الممتاز.

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