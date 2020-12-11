مواجهات قوية للعبور وغزل كفر الدوار والمعمورة ومياة البحيرة بالقسم الثالث





نتائج الجولة الأولى :





1- العامرية مع العبور 1-1

2- المعمورة مع حوش عيسى 4-0

3- بولين مع رشيد 3-1

4- البترول مع الدلنجات 3-4

5- القباري مع إم بي في 3-1

6- الترام مع ايتاي 1-1

7- المياة مع كفر الدوار 1-1

8- المجد مع بدر 1-0

تشهد المجموعة الحادية عشر من دوري القسم الثالث إقامة 8 مباريات في الثانية والنصف من عصر السبت، بالجولة الثانية، حيث يلتقي فريق مركز شباب العبور مع نظيرة فريق المجد، ويحل نهضة العامرية ضيفاً على غزل كفر الدوار.كما تشهد تلك الجولة مواجهات، مركز شباب إيتاي البارود مع مياة البحيرة، ويلعب إم بي في مع الترام، ويلتقي مركز شباب الدلنجات مع مركز شباب القباري، ويحل مركز شباب المعمورة ضيفاً على فريق بدر.ويخوض نادي رشيد مواجهة صعبة مع بترول الإسكندرية، ومركز شباب حوش عيسى مع مركز شباب كفر بولين.