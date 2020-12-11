المفتي: الإنسان سيد الكون مهما كان لونه أو جنسه

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التنوع موجود في كل شيء في الكون حتى في الإنسان، في لونه، وطوله، وشكله، وشعره، ولغاته، والتنوع في البناء والجماد.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنوع هو خلق الله سبحانه، لذا علينا التقدير والتبجيل والوقوف أمامه احترامًا.



وأضاف شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الإنسان سيد هذا الكون مهما كان لونه وجنسه.

