الأنبا إيلاريون يترأس جنازة ضحية حادث الورديان بالإسكندرية (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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ترأس الانبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب إسكندرية جنازة القبطي رمسيس بولس هرمينا، الذي قتل مساء أمس وأصيب اثنين آخرين بأحدى المحلات التجارية الخاصة بهم، والتي تقع بجوار كنيسة ”الشهيدة دميانة وسط بكاء الأهالى بالجنازة.

أقيمت الجنازة بكنيسة الأمير تادرس الشاطبى وسط حالة من الحزن سيطرت على جموع الحضور وخرجت الجنازة من الكنيسة وقام الأهالى والحضور بترتيل الترانيم وسط دموع أسرة الضحية.

وقد تداولت بقوة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك تفاصيل الحادث الأليم.

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