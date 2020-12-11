إبراهيم عيسى: توزيع لقاح كورونا لحظة تاريخية تشبه انتهاء الحرب العالمية الثانية

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قال الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسى، إن اللقاح اللذى وصل مصر أمس، هو لحظة تاريخية، لأنه انتصار للعلم، وللإرادة الإنسانية، وقدرة البحث العلمى، على تجاوز الصعاب والمحن، فالوباء كان ضاغط على أعصاب البشرية، ومعطل للحياة، ومعوق للإقتصاد، فشمس الأمل تشرق حاليا، ولكن لم ينته كل شيء، والأمر سيأخذ وقت، إلا أننا أمام لحظة انتصار انسانى، مثل انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعلينا أن نستفيد من تلك اللحظة، فالله منح الانسان هذه القدرة، على أن يكون صاحب إرادة وعقل وعلم وبحث.



وأضاف عيسى، خلال "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، اللقاح ليس للغرب فقط، ولكنه تواجد حاليا فى مصر والإمارات، فوزيرة الصحة بدت وكأنها على رأس مجد مصرى، فدور الوزيرة كان واضحا، ففى كل دول العالم، أصبح فوزراء الصحة نجوم.



وروى عيسى موقف تعرضت له زوجته، حيث فال، تعرضت زوجتى لفقدان ذاكرة بعدما سقطت على رأسها، وعندما أفاقت لم تتذكر شيئا، وظلت تبكى على أشياء قديمة مثل وفاة والدها، ثم تهدأ، وبعد 20 ثانية تعود وتسأل نفس السؤال.



وأضاف عيسى، ذهبنا إلى احدى المستفيات فى مارينا، فوجدنا الكهرباء مقطوعة، فذهبنا لمستشفى العلمين، وتحديدا الطوارئ، فقابلنا الدكتورة إيثار، التى كانت موجودة وحدها فى المستشفى، وبقينا فى المستشفى لمدة 9 ساعات، ومع ذلك كان لدى الدكتورة صبر واستيعاب، وقالت لى إنها تعاملت مع 300 حالة فى الطوارئ فى هذا اليوم فقط، فهذا هو نموذج للطبيبة المصرية.