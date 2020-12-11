تطورات جديدة بشأن تجديد عقد "ساسي" مع الزمالك

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تسعى اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، على تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك خلال الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال الصيف المقبل.

وقام مسئولو الزمالك بتخصيص جزء من المبلغ الذي حصلوا عليه من الشركة الراعية، من أجل تجديد عقد فرجاني ساسي وتحويل ذلك المبلغ إلى حساب اللاعب البنكي قبل الحصول على توقيعه.

وحصل ساسي على مبلغ مليون يورو، قيمة مقدم التعاقد بالإضافة إلى حصوله على جزء من مستحقاته المالية المتأخرة مع الفريق.

وتلقى فرجاني ساسي العديد من العروض خلال الفترة الماضية، قبل الاتفاق على تجديد عقده وغلق باب الرحيل.

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