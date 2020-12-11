برشلونة يسعى لتضميد جراحه أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

عاد فريق برشلونة للتدريبات اليوم الجمعة، عقب الحصول على راحة سلبية لمدة يوم، للتحضير لمواجهة ليفانتي في الجولة 13 من "الليغا" الأحد المقبل، على ملعب كامب نو.

وقاد المدرب الهولندي رونالد كومان التدريب في وجود جميع لاعبي الفريق الأول المتاحين بما فيهم المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي غاب عن تدريبات الفريق الأربعاء الماضي، بإذن من المدرب.





وسيخوض الفريق الكاتالوني تدريبه الأخير يوم السبت، وعقب التدريب سيشارك كومان في المؤتمر الصحافي الرسمي عشية المواجهة.



