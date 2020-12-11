لأول مرة.. محمد هنيدي يكشف سر دخوله الجيش في فيلم "عسكر في المعسكر"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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رد الفنان محمد هنيدي على منتقدي فيلمه "عسكر في المعسكر" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "هنيدي" قائلا: "على مدار ١٧ عامًا تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطارني في كل لقاء وحوار وحتى على الانترنت في تويتر وفيسبوك وانستجرام وحتى تيك توك، محاولين احراجي وتوجيه السؤال نفسه على مداااااار ١٧ عامًا، لم ندافع عن انفسنا وفضلنا الصمت ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه وكان علينا الآن الرد لنسدل الستار عن لغز من الغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين وهو " ازاي خضر في فيلم عسكر في المعسكر دخل جيش وهو وحيد؟ والاجابة ببساطة لم يكن وحيدا وكان عنده اخ صغير الظاهر امامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في اثنا عشر مشهدًا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا وبرده عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس اكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

لأول مرة.. محمد هنيدي يكشف سر دخوله الجيش في فيلم "عسكر في المعسكر"
لأول مرة.. محمد هنيدي يكشف سر دخوله الجيش في فيلم "عسكر في المعسكر"
لأول مرة.. محمد هنيدي يكشف سر دخوله الجيش في فيلم "عسكر في المعسكر"
لأول مرة.. محمد هنيدي يكشف سر دخوله الجيش في فيلم "عسكر في المعسكر"

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