معلول يكشف عن الإصابة الأصعب التي واجهته خلال مسيرته مع الأهلي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الإصابة الأصعب التي واجهته خلال مسيرته مع القلعة الحمراء.

وأكد معلول خلال تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي" على "سي بي سي"، أن الإصابة التي تعرض لها أمام وفاق سطيف الجزائري وكانت في "الضامة" تعد الأصعب في مسيرته.

وأضاف ضاحكًا:" في النهائي الأخير كنت أشعر من الخوف من تعرضى للإصابة سافرت وجيت على المباراة وقولتلهم الطيارة عطلت".
 
وتابع عن طريقة احتفاله بالأهداف: "بالتأكيد هي لم تكن مكايدة في الخصم أو تلميحًا على أي شخص، ولكن الرقصة مقصدها إسعاد ابنه كريم بها الذى يحبها ويقلدها عندما يسمع أحد الأغاني".

واختتم عن مكالمة الفيديو التي أجراها مع نجله كريم عقب مباراة النهائي الإفريقي: "كنت قد قطعت وعدًا مع ابني أن أجلب له الميدالية الذهبية، خاصةً أن زوجتي دائما ما تحدث ابني عن المباريات الكبيرة".

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