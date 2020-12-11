"المالية": صرف 20 مليار جنيه من متأخرات دعم المصدرين بنهاية العام

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:14 م
وزير المالية
وزير المالية
الفجر الاقتصادي
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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه بنهاية ديسمبر الحالي سيكون قد تم صرف ٢٠ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفورى؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.

قال الوزير إننا نمضي بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذي يُساعد في تحفيز مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أنه سيتم اعتبارًا من إبريل المقبل، تطبيق نظام المعلومات المسبق، بحيث يكون إجباريًا أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم على النحو الذي يُخَّفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

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وزير المالية وزاره الماليه محمد معيط دعم المصدرين

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