تامر أمين يتصدر التريند عقب الحكم بحبسه

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تصدر الإعلامي تامر أمين تريند مؤشر البحث "جوجل" وذلك عقب الحكم بحبسه.







وقضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس الاعلامي تامر امين مقدم برنامج اخر النهار، سنيتن بتهمة سب وقذف عارضة الأزياء ميرهان كيلر.



وجاء منطوق الحكم أولا: بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وألزمته بإنه يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ أربعون ألف جنيها على سبيل التعويض المؤقت، فضلا عن مصروفات الدعويين المدنية والجنائية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ثانيا في الدعوى المدنية المقابلة برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عبد المغني، رئيس المحكمة وبحضور محمد عادل، وكيل النيابة، وامين سر محمد مجدي،