محافظة بنى سويف: نقل بائع المناديل وابنته لمركز الضيافة

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تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، توجهت اليوم لجنة مختصة من التضامن لمكان المواطن "عم أحمد" الذي قد تداولت صورته "أمس" على مواقع التواصل الاجتماعي وانه يمر بظروف انسانية صعبة، حيث قد وجه على الفور المحافظ بالبحث عنه ورعايته هو وابنته "ملك".



وأكدت احسان وكيل وزارة التضامن، في بيان للمحافظة، أنه تم احضار المواطن واستضافته بمركز الضيافة التابع للتضامن لحين الانتهاء من اجراءات تجهيز الشقة التى قامت بتوفير قيمة ايجارها "جمعية وطنى أولا " ضمن لجنة توحيد جهود المجتمع المدنى، بجانب توفير معاش شهري قيمته ٢٠٠٠ جنيه، فضلا عن قيام التضامن بصرف مساعدة عاجلة للمواطن لحين الانتهاء من اجراءات صرف معاش تكافل وكرامة.



وأضافت أنه جاري التواصل مع زوجته للم شمل الأسرة التى تتكون من ٥ اطفال والزوج والزوجة، حيث يوجد بينهم خلاف أسري، بجانب أنه التضامن سيقوم بتوفير زى مدرسي وادوات مدرسية للطفلة ملك "الصف الثالث الابتدائي".



تجدر الاشارة أنه فور تداول قصة المواطن على السوشيال ميديا كلف المحافظ الجهات المختصة من فريق التدخل السريع بمديرية التضامن والوحدة المحلية، للتوصل والتواصل مع "عم أحمد" لبحث حالته وتوفير ما يلزم لإعاشته وتقديم الرعاية والدعم المطلوب له وابنته.



وقد بدأ الفريق المكلف من التضامن والوحدة المحلية بالبحث عن المواطن "عم أحمد" حيث تم التوجه أولًا إلى مديرية الكهرباء بمدينة بني سويف وهو المكان الذي تمت الإشارة إليه في البوست المتداول، كما تم التواصل مع صاحب أول بوست أشار إلى حالة المواطن، حتى تم العثور عليه بقرية طنسا بنى مالو مركز ببا.

