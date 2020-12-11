وزيرة الصحة: مصر ستصنع لقاح كورونا لتوزيعه على أفريقيا

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قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، إنه لا يوجد شيء يحدث مفاجئ، والدولة المصرية تسير بشكل علمى، وشاركنا فى الأبحاث الإلكنينيكة، وشاركت بنفسى، وحضرنا خط إنتاج للقاح كورونا، واستعنا بخبراء، وقاموا بتقيميا، وجاء تقديرنا "امتياز"، ثم حجزنا اللقاح الجديد، وتحديدا 20 مليون جرعة، ولدينا لجنة وضعت أولويات اللقاح، فعلاقتنا ممتدة مع الصين، والإمارات، ومن خلال شركة إماراتية، عملنا مع الجانب الصينى، على الأبحاث، وكان هناك اتفاقيات، وفى النهاية دولة الإمارات أرسلت لنا شحنات وجرعات، وهذه هى الاولى، وهناك شحنة الأسبوع المقبلة، ثم شحنات بشكل منتظم.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، عبر قناة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة أنها تواصلت مع شركة أسترازينيكا، وهناك مفاوضات مع شركات أخرى، فنسبة الـ 20 %، جاءت بإتفاق مع الشركة المصنعة، والتحالف الدولى، وأولياتنا أسترازينيكا، وأيضا نعمل بالتزامن مع هذا مع الصين.



وتابعت هاله زايد، قمنا بالموافقات التشريعية لتصنيع ساينوفاك، ونحن فى مرحلة التفاوض مع الجانب الصينى، وسنبدأ تصنيع اللقاحات فى مصر لتوزيعها على الدول الأفريقية، فلدينا لجنة طبية مكونة من استشاريين وزارة الصحة، وأساتذة الجامعات، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وهيئة الدواء، واللجنة العليا للتطعيمات، وهى مختصة بإختيار اللقاح الأمثل لمصر، كل هؤلاء أعطونا تقرير، واستبعدوا لقاحات معينة، ووضعت بعض اللقاحات، تصنيعها آمن بالنسبة لنا.



وأردفت زايد، رفعت تقرير اللجنة الطبية، لمجلس الوزراء، فكلفنى بتوقيع العقود مع الجانب الصينى والانجليزى، وحصلنا على الكمية المطلوبة، فكامل التقدير والأخوة بين شعبى مصر والإمارات على ما قدمته الحكومة الإماراتية خلال الأسبوع الماضى.