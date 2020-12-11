4 أسباب لارتفاع اسعار الذهب.. تعرف عليها

قفزت اسعار الذهب بالسوق المحلي والعالمي خلال الاسبوع الماضي ، بزيادة 53 دولارًا في سعر الاوقية، حيث أصبحت اليوم بـ1835 دولارًا بدلا من 1782 دولارًا يوم الجمعة الماضى، (يبلغ حجم الاوقية 31 جرام عيار 24)









كما ارتفع عيار 21 بمقدار 20 جنيهخلال الاسبوع ، وأصبح ب802 جنيه للجرام الواحد، بدلا من 778 جنيه، خلال الجمعة الماضية.





وكشف محللون ان هناك 4 أسباب لإرتقاع أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضى، أولها اتجاه الشركات لجنى الأرباح، مع نهاية العام الحالي، ثانيها توزيع لقاح كورونا في بريطانيا، وثالثهما، الحزمة التحفيزية الامريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا بقيمة 908 مليارات دولار، وخاصةبعد تأييد ودعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي.





اما السبب الرابع هو ما تردد من أنباء عن استعداد الولايات المتحدة الامريكية لفرض عقوبات جديدة على الصين، مما ينذر بعودة الحرب التجارية بين البلدين، وهو ما أثار مخاوف كبيرة لدى المستثمرين.



