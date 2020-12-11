جماهير الزمالك غاضبة من ميدو.. تعرف على التفاصيل

أثار أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق للزمالك، غضب جماهير القلعة البيضاء بعدما قام بنشر صورة تجمعه بأسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه بموقع "تويتر" مساء اليوم الجمعة.





وعلق ميدو على الصورة: "في البحر مع بيبو"، بعد ساعات من مقاطع فيديو وصور نشرها ميدو وهو يقضي إجازته في الجونة.





وثارت جماهير الزمالك ضد نجمهم السابق ضد الصورة التي تجمعه مع الخطيب وضعته في مرمى هجوم جماهير الزمالك في موقع "تويتر"، بعد أن تعرض لتعليقات هجومية ضده وانتقادات شرسة.



