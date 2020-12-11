علي معلول يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

وجه التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى النادي وجماهيره على التتويج بدوري أبطال إفريقيا.





وقال "معلول" خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أبارك للنادي الأهلي وجمهوره على الثلاثية التي حصلنا عليها هذا العام".





وتابع: "الكل يعلم أن بطولة أفريقيا كانت غائبة عنا كثيرًا ونحمد الله عليها، واستحقينا اللقب منذ اللحظة الأولى، وهنيئًا للجماهير".





وأضاف: "الدوري بالنسبة للنادي الأهلي مثل كلمة صباح الخير، ونعمة كبيرة إنك تكون موجود في نادي كبير زي النادي الأهلي".





واختتم "النادي الأهلي يعيش على البطولات والتتويجات، وكل مباراة ندخلها بهدف الفوز فقط لا غير، ودائمًا نسعى لأن نكون رقم واحد".



