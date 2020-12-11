معلول يتحدث عن فوز الأهلي ببطولة إفريقيا 2006

أكد علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فوز المارد الأحمر ببطولة أفريقيا عام 2006 كانت من أصعب اللحظات التي مرت عليه في حياته الكروية.





وقال خلال تصريحاته عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة سي بي سي: "عندما سجل الأهلي هدف الفوز في شباك الصفاقس بنهائي دوري أبطال افريقيا 2006، كانت صدمة لي لأنني كنت لاعبا بالفريق التونسي وقتها في صفوف الناشئين".





وأضاف: "جماهير الصفاقس عاشت ليلة حزينة في هذا اليوم بسبب ضياع اللقب، لأن المباراة كانت على ملعب رادس والتعادل كان في مصلحة الفريق التونسي، لكن كرة القدم كل شئ وارد فيها".





يذكر أن، الأهلي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2006 بعد الفوز على الصفاقس بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رادس.



