معلول يتحدث عن فوز الأهلي ببطولة إفريقيا 2006

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
أكد علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فوز المارد الأحمر ببطولة أفريقيا عام 2006 كانت من أصعب اللحظات التي مرت عليه في حياته الكروية.

وقال خلال تصريحاته عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة سي بي سي: "عندما سجل الأهلي هدف الفوز في شباك الصفاقس بنهائي دوري أبطال افريقيا 2006، كانت صدمة لي لأنني كنت لاعبا بالفريق التونسي وقتها في صفوف الناشئين".

وأضاف: "جماهير الصفاقس عاشت ليلة حزينة في هذا اليوم بسبب ضياع اللقب، لأن المباراة كانت على ملعب رادس والتعادل كان في مصلحة الفريق التونسي، لكن كرة القدم كل شئ وارد فيها".

يذكر أن، الأهلي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2006 بعد الفوز على الصفاقس بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رادس.

أخبار تهمك

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ ساعة و 14 دقيقة

مدرب الزمالك السابق متهم بالاعتداء الجنسي

منذ أقل من ساعة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على غيابات الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري

منذ 38 دقيقة

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تعلن أخبار سارة عن لقاحات كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ يوم

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا ضد طارق يحيي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

جيرالدو يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

09:02 م

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

08:30 م

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر