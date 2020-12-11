سولشاير: لا يجب أن تفقد أعصابك لأنك لن تفوز بكل مباراة

عاد جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إلى دائرة الضوء قبل مباراة قمة غداً السبت، أمام غريمه مانشستر سيتي، لكنه قال إنه لا يشعر بالقلق على مستقبله بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في منتصف الأسبوع.





وحقق يونايتد 4 انتصارات متتالية في الدوري الممتاز ليتقدم للمركز السادس بعد بداية سيئة للموسم لكن الهزيمة 3-2 أمام مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ يوم الثلاثاء، اشعلت التكهنات مرة أخرى حول مستقبل المدرب النرويجي في أولد ترافورد.



لكن سولشاير حافظ على تفاؤله قائلاً إن لاعبيه أظهروا قدرتهم على النهوض من الكبوات في السابق.



وسيكون الفوز على سيتي أفضل رد على المنتقدين.



وقال سولشاير للصحافيين: "أي لاعب كرة قدم يحزن لخسارة مباراة ويسعى للتعويض سريعاً بالفوز في المباراة التالية، تعاملنا بشكل جيد مع العثرات في السابق خلال المباريات وقبل المباراة التالية".



وتابع: "لا يجب أن تفقد أعصابك لأنك لن تفوز بكل مباراة، بعض المباريات سيكون تأثيرها أقوى من مباريات أخرى وسيكون لها عواقب أكبر، نواجه حقيقة الخروج من دوري الأبطال وسيمضي الفريق في طريقه على جبهات أخرى".



وفاز يونايتد بآخر مباراتي قمة أمام سيتي في الدوري وقال سولشاير إن الفريق سيواصل النهج الإيجابي الذي مكنه من الفوز في المناسبتين.