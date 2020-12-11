خالد النبوي يبدء تصوير فيلم "أهل الكهف" غدا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يبدأ الفنان خالد النبوي، غدا السبت، تصوير أولى مشاهده من فيلمه "أهل الكهف"، المأخوذ عن قصة الكاتب توفيق الحكيم، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإنتاج "دبليو إم تالنت" للمنتج وليد منصور.

والفيلم تدور أحداثه في حقبة تاريخية ترجع لعام 250 ميلاديًا بإحدى الدول الأجنبية، وسيتم تصويره في ثلاث دول أولها إيرلندا لمدة 4 أسابيع، والمغرب لمدة أسبوعين، وفي مصر لمدة 12 يومًا، على أن ينتهي التصوير نهائيًا بحد أقصى في شهر إبريل المقبل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وغادة عادل، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وعبد الرحمن أبو زهرة، والعديد من النجوم.

كانت آخر أعمال النجم خالد النبوى الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "لما كنا صغيرين" من إخراج محمد علي ووتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة، وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏

وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

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