معلول: بطولة الدوري بالنسبة للأهلي مثل "صباح الخير"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعرب التونسي على معلول، ظهير ايسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بوجوده داخل النادي الأهلي.

وقال علي معلول، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "سي بي سي" :"سعيد للغاية بوجودي داخل النادي الأهلي، خلال السنوات الماضية".

وأضاف :" بطولة الدوري بالنسبة للقلعة الحمراء مثل صباح الخير مؤكدا أن لا يمكن لأى لاعب أن يندم على لعبه للأحمر".

وتابع :"لعبت في الأهلي 4 سنوات حصلت خلالها 4 بطولات دوري"، مضيفًا :"الأهم بالنسبة لجمهور الأهلي هو بطولة دوري أبطال افريقيا، والحمد الله نجحنا هذا العام في التتويج بالبطولة".

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