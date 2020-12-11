مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا عبارة عن جرعتين بينهما 3 أسابيع، لتحفيز الجهاز المناعي، وخلال هذه الفترة يلتزم الشخص بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدراسات مازالت مستمرة حول مدة الفاعلية التي سيوفرها اللقاح، بحيث هل ستكون سنوية أم مدى الحياة، ولكن مبدئيا سيعطي مناعة تستمر لأكثر من عام.

إقرأ أيضا..


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 120147 حالة من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

تعرف على غيابات الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري

منذ 41 دقيقة

مدرب الزمالك السابق متهم بالاعتداء الجنسي

منذ أقل من ساعة

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا ضد طارق يحيي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تعلن أخبار سارة عن لقاحات كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

جيرالدو يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ يوم

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

09:02 م

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

08:30 م

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر