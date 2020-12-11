معلول يكشف سر تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا

كشف على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن توقعاته لمباراة نهائي القرن قبل إنطلاقها والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.









وقال معلول خلال تصريحاته لبرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر شاشة سي بي سي :" كنت متوقع فوز الزمالك بمباراة القمة وضياع لقب دوري أبطال أفريقيا".





وأضاف:" شعرت بخسارتنا أمام الزمالك بسبب الهزيمة في نهائيين للبطولة في آخر 4 سنوات أمام الوداد والترجي ".





وتابع:" الحماس والروح والثقة التي كانت بيننا كانت سببا في التتويج باللقب، وهذه الببطولة هي الأغلى بالنسبة لي منذ انضمامي للقلعة الحمراء ".





ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الأولى بالدوري الممتاز.



