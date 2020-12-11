الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار الغزيرة وأماكن تساقطها لمدة 6 أيام وغطاء كثيف للسحب العالية يرافقها تيار شديد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:34 م
الأرصاد
الأرصاد
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الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار الغزيرة وأماكن تساقطها لمدة 6 أيام وغطاء كثيف للسحب العالية يرافقها تيار شديد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها اليوم عن حالة الطقس خلال الفترة القادمة، وحذرت من تساقط أمطار غزيرة وتقلبات في حالة الطقس بعد حالة من الإستقرار شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكون غطاء كثيف للسحب العالية مرافقة لتيار نفاث يؤثر على عدة مناطق في البلاد خلال هذه الليلة والغد.

الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار الغزيرة وأماكن تساقطها لمدة 6 أيام

الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار الغزيرة وأماكن تساقطها لمدة 6 أيام وغطاء كثيف للسحب العالية يرافقها تيار نفاث 1

وأضافت أن هذه السحب سوف يصاحبها سقوط أمطار على الدلتا وأماكن متفرقة من القاهرة ووسط سيناء، كما تعمل هذه السحب على انخفاض درجات الحرارة وحجب أشعة الشمس، وحول أما تساقط الأمطار على مدار الأيام القادمة فقد جاءت على النحو التالي.

السبت 12 ديسمبر
أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وخليج السويس وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على السلوم وسيدي براني وسيوه.

الأحد 13 ديسمبر
أمطار بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية، ونشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه وووسط سيناء.

الإثنين 14 ديسمبر
أكدت الأرصاد الجوية أنه بداية من الإثنين فسوف تشهد البلاد أمطار غزيرة على الإسكندرية والضبعة ومطروح وبلطيم ورشيد والسلوم، ومتوسطة على دمياط وبور سعيد ورفح والعريش، وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنوفية والغربية، ونشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشمالية.

الثلاثاء 15 ديسمبر
أمطار غزيرة إلى متوسطة على نفس المناطق التي تتساقط عليها الأمطار يوم الإثنين بالإضافة مدن القناة والقاهرة.

الأربعاء 16 ديسمبر
أمطار غزيرة إلى متوسطة على السواحل الشرقية، ومتوسطة بالسواحل الغربية، وخفيفة على القاهرة والوجه البحري.

الخميس 17 ديسمبر
أمطار متوسطة وخفيفة على السواحل الشمالية والشرقي، والتفاصيل خلال التقرير التالي.

الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار الغزيرة وأماكن تساقطها لمدة 6 أيام وغطاء كثيف للسحب العالية يرافقها تيار نفاث 3

الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار الغزيرة وأماكن تساقطها لمدة 6 أيام وغطاء كثيف للسحب العالية يرافقها تيار شديد

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