جيرالدو يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو الأهلي عن مخرج للجناح الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

جيرالدو يطلب قيمة عقده كاملة للرحيل عن الأهلي

حدد المهاجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، شرطه الوحيد لمسؤولي القلعة الحمراء، للموافقة على الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وطلب جيرالدو الحصول على قيمة باقي عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة والتي تقدر بأربعين مليون جنيه، من أجل الموافقة على الرحيل في الشتاء.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن مسؤولي الأخير، استقروا على التفاوض مع المهاجم التوجولي لابا كودجو لاعب العين الاماراتي، لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح المصدر أن أزمة رحيل جيرالدو عن الأهلي، تهدد بشكل كبير التفاوض لضم لابا كودجو في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، التعاقد مع نجم العين الإماراتي.

وأتم المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وافق على رحيل المهاجم النيجيري أجايي في حال عدم تسويق جيرالدو، وذلك من أجل ضم مهاجم إفريقي سوبر.

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