الشابة السيناوية عن استجابة السيسي لها: "مكنتش متوقعة.. واللي عمله على راسي"

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قالت سيدة ميزار عبدالله، شابة سيناوية من ذوي القدرات الخاصة والتي استجاب لها الرئيس السيسي بتوفير وحدة سكنية، إن حفل زفافها كانت أمس، لافتة إلى أنها ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم عقد قرانها الجمعة الماضي بتوفير وحدة سكنية لها.



وأشارت "ميراز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنها لم تكن تتوقع سرعة الاستجابة بهذا الشكل، مضيفة: "على راسي سرعة استجابة الرئيس، وأسعدني"، لافتة إلى أنها حاصلة على بكالوريس تربية، وتعيش في العريش.



وأضافت الشابة السيناوية من ذوي القدرات الخاصة والتي استجاب لها الرئيس السيسي بتوفير وحدة سكنية، "بشكر كل اللي دعموني، وبشكر الرئيس السيسي على استجابته لطلبي".

