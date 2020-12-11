سيراميكا كليوباترا يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بالفوز على الإنتاج الحربي بثنائية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


افتتح فريق سيراميكا كليوباترا مشواره في الدوري الممتاز بفوز هام على حساب مضيفه الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي جرت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر المسابقة.

تقدم سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول عن طريق شريف دابو من ركلة جزاء، بعد عرقلة شادي حسين داخل منطقة جزاء الإنتاج من معاذ الحناوي مدافع فريق العجلات الحربية.

وفي الشوط الثاني أضاف محمود نبيل الهدف الثاني للضيوف من تسديدة قوية سكنت شباك محمد عصام الغندور حارس مرمى الإنتاج الحربي.


وأتيحت لفريق الإنتاج الحربي أكثر من فرصة محققة للتهديف لكن رعونة مهاجمه باسم مرسي تسببت في عدم تحويلها إلى أهداف بالإضافة لتألق مدافعي فريق سيراميكا.


ونجح سيراميكا كليوباترا في إضافة أول ٣ نقاط له في الدوري الممتاز في أول مباراة يخوضها بعدما بعد صعوده، ليحتل صدارة الدوري الممتاز، بينما بقي الإنتاج الحربي بدون أي نقاط.

أخبار تهمك

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ أقل من ساعة

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ حوالي 4 ساعات

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ يوم

أيمن يونس يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الزمالك السابق متهم بالاعتداء الجنسي

منذ أقل من نصف ساعة

كومان يجد حل لأزمة الدفاع في برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تعلن أخبار سارة عن لقاحات كورونا في مصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا ضد طارق يحيي

منذ ساعة

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

09:02 م

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

08:30 م

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر