مدرب الزمالك السابق متهم بالاعتداء الجنسي

واجه الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني الحالي لمنتخب زامبيا والسابق لفريق الزمالك، اتهامًا اليوم الجمعة، بالاعتداء الجنسي على نادلة في جنوب أفريقيا.







وأكد ميتشو، الذي كان في مدينة بورت إليزابيث الساحلية بجنوب أفريقيا لمتابعة بطولة دولية بمشاركة منتخب زامبيا تحت 20 عاماً، أن الاتهامات محاولة لتشويه سمعته.

وقال: "هذا كلام فارغ يهدف لهدم استقرار منتخب زامبيا الذي لم يستقبل أي هدف في هذه البطولة".

وأضاف: "يتعامل الممثلون القانونيون لي مع هذه المحاولة لاغتيال شخصيتي".

وأكدت هيئة الادعاء الوطنية في جنوب أفريقيا أن المدرب البالغ عمره 51 عاماً، ظهر أمام محكمة عقب الواقعة يوم الإثنين، وقالت أنيليسا نكاني المتحدثة باسم الهيئة إنه قد يمثل أمام المحكمة مجدداً يوم 25 فبراير (شباط).

وقاد المدرب الصربي أوغندا للتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2017 لأول مرة خلال 39 عاماً ودرب أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا بجانب الزمالك المصري.