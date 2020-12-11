عقبة جديدة تعرقل إنضمام نجم بايرن ميونخ إلى ريال مدريد

أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الجمعة، عن آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، في المرحلة المقبلة.





وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ريال مدريد من بين الأندية الراغبة بقوة في ضم ألابا، إلا أن الراتب الذي يشترطه اللاعب قد يفسد الصفقة.









وتابعت الصحيفة، أن هذا الرقم هو سبب تجميد مفاوضات تجديد عقد ألابا في بايرن، وكذلك سيكون سبب توقف ريال مدريد عن الاهتمام باللاعب، لأنهم ليسوا مستعدين لدفع هذا الراتب، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي أحدثها فيروس كورونا.





ويتابع ناديا باريس سان جيرمان وتشيلسي الأوضاع جيدًا، ويبدو أن المنافسة ستقتصر بينهما على ضم اللاعب.



