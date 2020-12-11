الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وتوجه مناشدة للمواطنين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات عن المعدل الطبيعي، ومستمر حتى يوم الأحد المقبل أثناء النهار فقط.

وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن درجات الحرارة تنخفض ليلا، حيث يصل الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى إلى 10 درجات، معلقة: "لا يجب أن ننخدع في ارتفاع الحرارة نهارا".

ولفتت إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد سيشهد الطقس حالة من التقلبات الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، حيث سيكون هناك نشاط للرياح مثير للأتربة، وستنخفض درجات الحرارة يوم الإثنين وتعود للمعدلات الطبيعية، وستنخفض بشكل أكبر يوم الثلاثاء.

وطالبت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية لتغير الحالة الجوية كل يوم عن الآخر

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