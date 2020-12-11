الباز: مصر الآن دولة الشفافية المطلقة "مفيش على راسنا بطحة"

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قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لفرنسا، لم يوجه فقط رسائل للفرنسيين أو المصريين ولكنه كان يوجه رسالة للعالم بأن مصر لا تخشى شيء، ولا يوجد على رأسها بطحة.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن جماعات ودول ومنظمات تريد أن تضع مصر دائما في خانة المتهم، مشيرا إلى أن مصر الآن كل شيء معلن وكل الاسئلة يُرد عليها.



وأشار "الباز"، إلى أن مصر لا تخفي شيء، فهناك محاكمات تتم طبقا للقانون لأشخاص متهمين بزعزعة أمن واستقرار البلد، والمحكمة تنظر أوراق المتهمين، ووالمخطئ يحاسب.



وتابع: "مصر الآن دولة الشفافية المطلقة، مصر تقوم بمشروع بناء الآن ومفيش على رأسنا بطحة، لكن في خصم حاول يحطنا في خانة الاتهام دائما، ونكون مضطرين دايما للدفاع عن أنفسنا".



وواصل: "كل دول العالم تحافظ على أمنها بكل الطرق، ولو قامت الدولة المصرية بذلك تصبح مدانة، وكل دول العالم تأخذ قروض وتقوم بإصلاحات اقتصادية، في حين لو قامت مصر بنفس الشيء يُقال إن النظام مخطئ وأنه يحمل الأجيال القادمة فوائد تلك القروض".