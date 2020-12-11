الباز: مصر الآن دولة الشفافية المطلقة "مفيش على راسنا بطحة"

الباز: مصر الآن دولة الشفافية المطلقة "مفيش على راسنا بطحة"
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:22 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لفرنسا، لم يوجه فقط رسائل للفرنسيين أو المصريين ولكنه كان يوجه رسالة للعالم بأن مصر لا تخشى شيء، ولا يوجد على رأسها بطحة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن جماعات ودول ومنظمات تريد أن تضع مصر دائما في خانة المتهم، مشيرا إلى أن مصر الآن كل شيء معلن وكل الاسئلة يُرد عليها.
وأشار "الباز"، إلى أن مصر لا تخفي شيء، فهناك محاكمات تتم طبقا للقانون لأشخاص متهمين بزعزعة أمن واستقرار البلد، والمحكمة تنظر أوراق المتهمين، ووالمخطئ يحاسب.
وتابع: "مصر الآن دولة الشفافية المطلقة، مصر تقوم بمشروع بناء الآن ومفيش على رأسنا بطحة، لكن في خصم حاول يحطنا في خانة الاتهام دائما، ونكون مضطرين دايما للدفاع عن أنفسنا".
وواصل: "كل دول العالم تحافظ على أمنها بكل الطرق، ولو قامت الدولة المصرية بذلك تصبح مدانة، وكل دول العالم تأخذ قروض وتقوم بإصلاحات اقتصادية، في حين لو قامت مصر بنفس الشيء يُقال إن النظام مخطئ وأنه يحمل الأجيال القادمة فوائد تلك القروض".