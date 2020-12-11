"بعد منحها وحدة سكنية".. ميزار عبد الله: أرجو من الرئيس دعم كل المكفوفين

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أعربت الشابة السيناوية الكفيفة ميزار عبد الله، التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدة سكنية، عن سعادتها البالغة بمنح الرئيس وحدة سكنية لها من اجل الزواج.



وقالت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار":" أحب أقول للناس كلها اللي هنأوني بفرحي أنتم على راسي"، مضيفة أحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لها بمنحها وحدة سكنية.



وتابعت أنها كانت سعيدة لأن الرئيس استجاب لها وحقق لها ما تتمنى نفس درجة سعادتها بفرحها.



وواصلت أنها ترغب في أن يقف الرئيس مع جميع المكفوفين لأنهم يحتاجون الدعم، متابعة انه تلقت اتصالات هاتفية أكدت لها ان الرئيس منحها وحدة سكنية وكانت سعيدة للغاية بهذا الخبر.