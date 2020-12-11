"بعد منحها وحدة سكنية".. ميزار عبد الله: أرجو من الرئيس دعم كل المكفوفين

"بعد منحها وحدة سكنية".. ميزار عبد الله: أرجو من الرئيس دعم كل المكفوفين
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:21 م
داليا الحسين
Advertisements
أعربت الشابة السيناوية الكفيفة ميزار عبد الله، التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدة سكنية، عن سعادتها البالغة بمنح الرئيس وحدة سكنية لها من اجل الزواج.
وقالت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار":" أحب أقول للناس كلها اللي هنأوني بفرحي أنتم على راسي"، مضيفة أحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لها بمنحها وحدة سكنية.
وتابعت أنها كانت سعيدة لأن الرئيس استجاب لها وحقق لها ما تتمنى نفس درجة سعادتها بفرحها.
وواصلت أنها ترغب في أن يقف الرئيس مع جميع المكفوفين لأنهم يحتاجون الدعم، متابعة انه تلقت اتصالات هاتفية أكدت لها ان الرئيس منحها وحدة سكنية وكانت سعيدة للغاية بهذا الخبر.