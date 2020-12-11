عبد المنعم سعيد: زيارة السيسي لفرنسا شهدت فتح كل الملفات الهامة
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:19 م
داليا الحسين
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قال الكاتب عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ إن ما حدث بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرون لم يشهد خلاف ولكن كان هناك نقاش صريح فالزيارة واضحة والعلاقات قوية بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية في العقود الأخيرة ذات طبيعة قوية.
وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا هي زيارة دولة ومجهز لها جيدا، وكان هناك توافق على فتح كل الملفات، متابعا: "لو حد عاوز يتكلم عن حقوق الإنسان مفيش مشكلة، والتطرف، والجماعات الإسلام بشكل عام، بالاضافة لملفات هامة مثل المواقف المشتركة بشأن الارهاب وتركيا وشرق المتوسط".
وأوضح "سعيد"، أن زيارة السيسي لفرنسا لها دلالات هامة حول علاقة البلدين، منوها أن مصر أوضحت للدولة الفرنسية أن مصر كانت أكثر المضارين من الحركات الارهابية والحركات التي تتشح بالاسلام، والسيسي أكد خلال زيارته في فرنسا على ان مصر ضد الارهاب والتطرف.
وعن الأسئلة حول ملف حقوق الإنسان، أكد "سعيد"، أن مصر ليس لديها ما تخفيه ولكن هناك ترصد ضد الدولة المصرية في كل شيء.
وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا هي زيارة دولة ومجهز لها جيدا، وكان هناك توافق على فتح كل الملفات، متابعا: "لو حد عاوز يتكلم عن حقوق الإنسان مفيش مشكلة، والتطرف، والجماعات الإسلام بشكل عام، بالاضافة لملفات هامة مثل المواقف المشتركة بشأن الارهاب وتركيا وشرق المتوسط".
وأوضح "سعيد"، أن زيارة السيسي لفرنسا لها دلالات هامة حول علاقة البلدين، منوها أن مصر أوضحت للدولة الفرنسية أن مصر كانت أكثر المضارين من الحركات الارهابية والحركات التي تتشح بالاسلام، والسيسي أكد خلال زيارته في فرنسا على ان مصر ضد الارهاب والتطرف.
وعن الأسئلة حول ملف حقوق الإنسان، أكد "سعيد"، أن مصر ليس لديها ما تخفيه ولكن هناك ترصد ضد الدولة المصرية في كل شيء.