عبد المنعم سعيد: زيارة السيسي لفرنسا شهدت فتح كل الملفات الهامة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الكاتب عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ إن ما حدث بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرون لم يشهد خلاف ولكن كان هناك نقاش صريح فالزيارة واضحة والعلاقات قوية بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية في العقود الأخيرة ذات طبيعة قوية.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا هي زيارة دولة ومجهز لها جيدا، وكان هناك توافق على فتح كل الملفات، متابعا: "لو حد عاوز يتكلم عن حقوق الإنسان مفيش مشكلة، والتطرف، والجماعات الإسلام بشكل عام، بالاضافة لملفات هامة مثل المواقف المشتركة بشأن الارهاب وتركيا وشرق المتوسط".

وأوضح "سعيد"، أن زيارة السيسي لفرنسا لها دلالات هامة حول علاقة البلدين، منوها أن مصر أوضحت للدولة الفرنسية أن مصر كانت أكثر المضارين من الحركات الارهابية والحركات التي تتشح بالاسلام، والسيسي أكد خلال زيارته في فرنسا على ان مصر ضد الارهاب والتطرف.

وعن الأسئلة حول ملف حقوق الإنسان، أكد "سعيد"، أن مصر ليس لديها ما تخفيه ولكن هناك ترصد ضد الدولة المصرية في كل شيء.

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