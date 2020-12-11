بكري: الداخلية تستجيب لـ"مُسن".. وتساعده في الانتقال للشهر العقاري

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أجهزة وزارة الداخلية استجابت لالتماس مواطن غير قادر على الحركة، وساعدته في الانتقال إلى أحد مكاتب الشهر العقاري، لإنهاء بعض الأوراق بمحافظة القاهرة.



وتابع بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الداخلية أوضحت في بيان لها أنه تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من مواطن “مُسن” مقيم بدائرة قسم شرطة المرج-التمس مساعدته في التوجه للشهر العقاري لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به.



ونظرًا لإقامته بمفرده وعدم قدرته على الحركة، وعلى الفور تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن المذكور، واصطحابه إلى مكتب الشهر العقاري، وإعادته لمسكنه مرة أخرى.

