العدل: رفع كفاءة مقار المحاكم لتوفير بيئة مناسبة للقاضي والمتقاضي (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، إن هناك تطويرًا ملحوظًا في أبنية المحاكم على مستوى الجمهورية.

وتابع خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، وجه فور توليه الوزارة برفع كفاءة مقار المحاكم والشهر العقاري، لتوفير بيئة متناسبة للقاضي والمتقاضي، ما يكون سببًا في العدالة الناجزة.

وأكد أنه تم إعداد خطة لتطوير أبنية المحاكم على 3 مراحل، وشملت المرحلة الأولى مطلع العام الحالي 91 محكمة جزئية، والمرحلة الثانية شملت 116 محكمة والمرحلة الثالثة الجارية حاليا تشمل 130 محكمة.

وأضاف المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، أنه يجرى حاليا رفع كفاءة جميع مقار الشهر العقاري لأول مرة في مصر، على 3 مراحل تنتهي في شهر مارس 2022.

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