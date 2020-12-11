مساعد وزير العدل يكشف تفاصيل أول شهر عقاري متنقل داخل سيارة في مصر (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، إنه من ضمن خطة المستشار عمر مروان وزير العدل، الاهتمام بالتقاضي عن بعد، وتجديد الحبس عن بعد.

وتابع خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا من ضمن عمل أبنية المحاكم، وتقوم بتجهيز قاعات مجهزة ملائمة بها شاشة يظهر عليها المتهم على الهواء مباشرة من محبسه، بينما يتواجد القاضي في مكتبه ويوجه الأسئلة للمتهم.

وأضاف أن المستشار عمر مروان مهتم برفع كفاءة منظومة الشهر العقاري، وتم إعداد سيارة لتكون شهر عقاري متنقل به موثقين ينتقلوا بالاتصال لصاحب التوكيل، وهذه أول تجربة تحدث في مصر وسيتم تعميمها.

أخبار تهمك

كومان يجد حل لأزمة الدفاع في برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مدرب الزمالك السابق متهم بالاعتداء الجنسي

منذ أقل من نصف ساعة

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ يوم

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا ضد طارق يحيي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وزيرة الصحة تعلن أخبار سارة عن لقاحات كورونا في مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة و 27 دقيقة

أيمن يونس يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

09:02 م

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

08:30 م

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر