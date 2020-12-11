خاص.. شريف حافظ: تجربتى فى "خيانة عهد" مدرسة جديدة.. وأتمنى المشاركة فى "الاختيار"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
أعرب الفنان شريف حافظ عن سعادته الشديدة بتواجده فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، موضحاً أن مهرجان القاهرة يمثل له القبة لجميع المهرجانات العربية.



وأشار شريف حافظ ل"الفجر الفني"، أن تجربته فى مسلسل "خيانة عهد"، استفاد منها بطريقة كبيرة، فهى مدرسة جديدة عليه وتعلم من خلال هذه التجربة هو وجود مدارس مختلفة سواء من الناحية التمثيلية أو الإخراجية.



وأضاف "حافظ" أنه يتمنى أن يقدم شخصية فى عمل أكشن على رأسه مسلسل "الاختيار"، مشيراً إلى أنه كان يتمني أن يعيش فى زمن الفنان الراحل أنور وجدي.


واختتم حديثه بأنه يحضر روايتين جديدتين خلال السنة المقبلة بعناوين "أسياد الراهن، إهداء إبليس"، كما أنه يستعد لفيلمي "100 دقيقة، شريط 6".


يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" شارك فيه شريف حافظ رمضان الماضي، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة



أخبار تهمك

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مثيرة من أمير مرتضي منصور.. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ يوم

جيرالدو يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 7 ساعات

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعرف على غيابات الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد "ساسي" مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يُعاتب عصام الشوالي

منذ ساعة و 16 دقيقة

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا ضد طارق يحيي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

09:02 م

رسالة مثيرة من أمير مرتضي منصور.. تعرف عليها

10:58 م

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر