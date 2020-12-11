موعد مباراة النصر وأهلي جدة المقبلة في الدوري السعودي





يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة نظيره أهلي جدة غدا السبت 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق النصر ضد نظيره أهلي جدة غدا في مسابقة الدوري السعودي الممتاز في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة الملك فهد الدولي.





وستذاع مباراة فريق النصر ضد نظيره أهلي جدة غدا في مسابقة الدوري السعودي الممتاز على قناة "السعودية الرياضية 2" بتعليق راشد الدوسري.





ويتواجد نادي أهلي جده في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز برصيد 13 نقطة بينما يتواجد نادي النصر في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.



