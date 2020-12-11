عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

أصدر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بيانًا رسميًا للرد على البيان الذي نشرته اللجنة المؤقتة المشئومة أمس وعلى كل ما ورد فيه من أكاذيب.





وجاء نص بيان منصور الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" حرصًا على مصلحة الفريق الأول وحتي لا يساهم في فقدان تركيزهم قبل مبارتهم الأولى فى الدوري أمام نادي المقاولون العرب غدا السبت في ظل احتياج اللاعبون خلال هذا الوقت للدعم والمساندة وليس كما فعلت اللجنة المؤقتة وصدرت لهم اليأس والإحباط لذلك قرر تأجيل نشر بيانه إلى ما بعد نهاية مباراة الزمالك والمقاولون العرب غدًا متمنياً أن يثبت اللاعبون أنهم رجال كعادتهم ويسعدوا الملايين من جماهيرهم".





يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجدولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



