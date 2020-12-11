صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تقرر بشكل رسمي غياب واحد من صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، الجديدة عن مواجهة الأهلي بالدوري العام.

وأعلن النادي الفيومي، عن تعرض أحمد عادل ميسي جناح الفريق، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يعني غيابه عن الجولة الافتتاحية.
 
وجاءت نتائج التحاليل الطبية التي خضع لها ميسي خلال الساعات الماضية، إيجابية واحتياجه للدخول في فترة عزل صحي حسب البروتوكول الطبي.

وكان الفريق الفيومي، تعاقد مع أحمد عادل ميسي لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

ومن المنتظر أن يحل مصر المقاصة ضيفًا على الأهلي، مساء بعد غد الأحد، على ملعب الأهلي We السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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